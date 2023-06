Incontro col Sassuolo per Volpato e Missori. El Shaarawy sempre più vicino al rinnovo

La Roma aspetta di poter riaprire il discorso con il West Ham per il prestito di Gianluca Scamacca. Contatti saranno riavviati prossimamente per cercare di strappare un’operazione vantaggiosa col club londinese che intanto sta sondando gli agenti di mercato per trovare altri possibili acquirenti per il ventiquattrenne ex Sassuolo. [...] Nei prossimi giorni Roma e Sassuolo si ritroveranno per provare a chiudere l’operazione legata a Cristian Volpato e Filippo Missori. Entrambi i giocatori hanno dato disponibilità alla partenza, adesso Tiago Pinto e Carnevali dovranno trovare il giusto accordo per il prezzo dei due cartellini. Slegati dal discorso Frattesi, su cui il club giallorosso detiene il 30% della futura rivendita. [...] Capitolo rinnovi: dopo quello di Smalling, la Roma punta a chiudere anche quello di Stephan El Shaarawy. La fumata bianca è sempre più vicina, nonostante le sirene turche l’attaccante vuole proseguire in giallorosso ed è andato anche incontro alla richiesta del club di abbassare l’ingaggio rispetto a quello attualmente percepito. C’è la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme, El Shaarawy si è meritato il rinnovo con le sue prestazioni in questo 2023.

(corsport)