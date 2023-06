Incassati i 30 milioni, ora si compra

Trenta e sto. La Roma chiude definitivamente la questione cessioni entro il 30 giugno e si tuffa anima e corpo sul mercato in entrata. Tiago Pinto è tornato dal viaggio milanese con l'accordo totale per la cessione di Volpato e Missori al Sassuolo: 7,5 milioni di euro per l'attaccante italo-australiano e 2,5 milioni per il cartellino del difensore classe 2004. Per entrambi la Roma manterrà il 15% della prossima rivendita. (...) Nell'incontro si è continuato a parlare di Frattesi. Rimanendo ognuno sulle proprie posizioni. La Roma lo valuta 30 milioni (sconto compreso) non un euro di più. Il Sassuolo vuole far partire l'asta da 40, ma pian piano le contendenti si stanno defilando. (...) Sempre in ottica cessioni la Roma tiene duro sulla valutazione di Carles Perez. Il Celta Vigo preme per il ritorno dello spagnolo in Galizia, forte della volontà del calciatore e lavorando ai fianchi per strappare le proprie condizioni. Valutazione 4,5 milioni. Troppo pochi per la Roma che per adesso lo valuta 6,5, più avanti di più. Senza discussione e anche con un crescente fastidio per le modalità poco ortodosse del club e del giocatore. Per questo ormai è muro contro muro. Con i vertici giallorossi che vorrebbero trovare altri acquirenti per lui.

(La Repubblica)