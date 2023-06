Il rebus Mourinho

Piano A: tenere José Mourinho alle condizioni che il portoghese ha imposto e raccogliere il plauso dei tifosi, quasi tutti schierati con lo Special One. Piano B: dirsi addio e ricominciare da un pro-getto nuovo, con al centro il nuovo stadio di proprietà. Questo è il dilemma che aspetta Dan e Ryan Friedkin. (...) Cosa chiede Mou? Più giocatori forti, più soldi da spendere, più potere nelle decisioni, i rapporti con l'a.d. Tiago Pinto sono ai minimi termini, e più sostegno del club nelle apparizioni pubbliche e nella sua battaglia contro gli arbitri. (...) Chissà se l'educato intervento di Tiago Pinto («non desideriamo mettere in discussione i meriti del Siviglia, ma abbiamo analizzato gli episodi e risulta chiaro che la direzione di gara dal punto di vista disciplinare non è stata equilibrata») basterà per placare l'ira dei tifosi e del tecnico portoghese. Quanto al futuro, lo Special One chiede campioni. Più volte ha detto di essere stato costretto a far giocare «ragazzini», come Bove e Zalewski. I punti fermi sono Smalling, Mancini, Cristante, Matic, Pellegrini e Dybala, che però ha una clausola, bassa, di rescissione. Come minimo, per Mou, servono: due esterni di difesa/centrocampo, un cen-trale difensivo, un leader a centrocampo, un centravanti, un attaccante contropiedista. (...)

(corsera)