IL PUNTO DEL LUNEDI' - TRANI: "Dybala va confermato, Wijnaldum tagliato" - D'UBALDO: "I giovani lasciano certezze alla Roma"

La Roma chiude la sua stagione con una vittoria casalinga che la trasporta direttamente all'Europa League del prossimo anno. La domanda è: a guidarla ci sarà Mourinho? L'intera tifoseria giallorossa è con lui. E come scrive Ugo Trani sul Corriere dello Sport riguardo la partita di ieri sera: "L’Olimpico si schiera. Ovviamente la gente è con Mourinho, con il coro partito nel bel mezzo del primo tempo." Ma lo stadio non si schiera solo con lui, anche con un altro cardine della rosa dello Special One, Paulo Dybala, che con un rigore beffa la Juventus e la spedisce direttamente in Conference League: "è anche un gol al passato, che chiude un conto aperto con il club al quale l'argentino ha regalato 115 gol e 293 gare in sette stagioni, per essere poi rottamato come un ferro vecchio, senza neanche il rispetto che si deve alle bandiere. " il pensiero di Alessandro Barbano.

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

[...] L’Olimpico si schiera. Ovviamente la gente è con Mourinho, con il coro partito nel bel mezzo del primo tempo. Si pronuncia anche sui protagonisti, però. In particolare sui campioni annunciati che, arrivati in estate, avrebbero dovuto garantire il salto di qualità alla Roma. Il popolo giallorosso è inequivocabile già prima dell'inizio della sfida contro lo Spezia. Se Josè lo ha chiamato mercatino, è invece dimezzato per la tifoseria. Il verdetto quando lo speaker annuncia la formazione. Gli applausi più convinti sono per Dybala che parte titolare; gli unici fischi colpiscono Wijnaldum che siede in panchina. Promosso, e con lode, solo uno dei due colpi esti-vi, bocciato inesorabilmente l'altro. Così, ascoltando la voce di uno stadio che in tredici mesi ha garantito 33 sold out, Paolino va confermato e Gini tagliato. [...]

A. BARBANO - CORRIERE DELLO SPORT

[...] Ci sono gol che parlano a molti. Quello di Paulo Dybala è sonoro come un acuto, eloquente come un comizio, vibrante come una speranza, urticante come un'invettiva. È un gol al presente e al futuro della Roma. Vale l'Europa League e una buona ragione per restare in giallorosso, vale forse per trattenere Mourinho, vale per ritentare l'impresa di una Coppa europea diversa e più importante di quella già vinta. Ma è anche un gol al passato, che chiude un conto aperto con il club al quale l'argentino ha regalato 115 gol e 293 gare in sette stagioni, per essere poi rottamato come un ferro vecchio, senza neanche il rispetto che si deve alle bandiere. [...]

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

[...] Il cammino di questa stagione, compreso comunque l'avvincente esperienza in Europa, lascia delle certezze alla Roma che verrà. Riguardano i giovani che Mourinho ha cresciuto e ha promosso titolari. I suoi "bambini" sono diventati uomini, primi fra tutti Nicola Zalewski ed Edoardo Bove. I due hanno fatto un lungo percorso insieme nel settore giovanile, fino a diventare titolari nella Roma dei grandi. Ieri Zalewski ha segnato il gol che ha rimesso in corsa la squadra di Mourinho, passata in svantaggio dopo sei minuti con il blitz di Nikolau. Il polacco di Poli, sempre più maturo e consapevole dei suoi mezzi, nel primo tempo ha fatto il terzino sinistro nel 4-2-3-1, passando poi nella ripresa a centrocampo, a destra. Salta l'uomo, è migliorato nella fase difensiva, vede la porta. Ci mette personalità e cuore, doti che lo accomunano a Bove. Anche ieri il centrocampista che ha portato la Roma in finale a Budapest è stato preferito a compagni più esperti, ha giocato con intensità, senza pause, con senso tattico e la voglia di rincorrere ogni avversario. [...]





P. CONDO' - LA REPUBBLICA

[...] La Serie A vivrà così la coda dello spareggio salvezza fra i veneti e lo Spezia, caduto in extremis all'Olimpico dopo 90 minuti nei quali non era mai stato sotto: decisivo il rigore di Dybala, che impedisce così proprio alla Juventus il sorpasso sul filo di lana e conferma la Roma in Europa League. La prossima Serie A sarà in ogni caso meno settentrionale:

comunque finisca lo spareggio retrocedono tre squadre del Nord, ne sale soltanto una (Genoa) più il Frosinone e la vincente tra Cagliari e Bari. [...]