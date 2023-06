Il patto di Londra. Pinto e Mou: la nuova Roma tra Scamacca e le plusvalenze

Ieri José Mourinho e Tiago Pinto si sono incontrati a pranzo a Londra, un incontro fra i "motori" della Roma che sta nascendo. Il gm è volato in Inghilterra per pensare più alle cessioni che agli acquisti, anche perché sono già arrivati gli svincolati Houssem Aouar e Evan Ndicka che hanno mosso difesa e centrocampo. Adesso il profilo individuato per l'attacco è Gianluca Scamacca, con la Roma che potrebbe rilanciarlo dopo una stagione al West Ham di luci e ombre. Gli inglesi vorrebbero una cessione a titolo definitivo, la Roma un prestito con eventuale diritto, perciò si prospetta una trattativa non breve.

L'allenatore però sa bene che Tiago Pinto dovrà pensare prima di tutto alle plusvalenze, pari a 32 milioni. In uscita la Roma è pronta a cedere Kluivert al Bournemouth per circa 10 milioni, mentre ne chiede 30 per Ibanez che piace a Tottenham e Chelsea (il 10% andrà all'Atalanta). A questo va aggiunta la trattativa con il Sassuolo per Volpato e Missori per 9 milioni e la sorpresa Zalewski, che davanti a un'offerta importante potrebbe partire. Tra l'altro se Frattesi approdasse ad altre squadre i giallorossi riceverebbero il 30% della rivendita, un sollievo per il bilancio che potrebbe arrivare anche da Carles Perez e Reynolds. Sia Celta Vigo che Westerlo però non sono disposte a pagare la cifra per il riscatto pattuita la scorsa estate. Nel frattempo non mancano le proposte a Tiago Pinto dei procuratori di tutto il mondo. L'ultima è del centrocampista tunisino Elyes Skhiri, svincolato dal Colonia e reduce da una stagione da 40 presenze e 8 gol.

Nell'incontro con Mourinho si è parlato di futuro, sia in termine di giocatori che di amichevoli. Il portoghese vorrebbe disputarne una di buon livello prima della tournée in Estremo Oriente, mentre dopo vorrebbe disputare tre test importanti in preparazione alla prima partita del prossimo campionato. Il club sta viaggiando a buon vento, come testimoniato dai 39mila abbonamenti dei tifosi fino a questo momento.

(Gasport)