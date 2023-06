Il nostro giorno

ASROMA.COM (T. CAGNUCCI) - La Roma è una rivoluzione. Uno degli slogan più belli degli Anni 80 era: "La Roma è magia, la Sud una follia". Il 17 giugno 2001 è il giorno in cui ho visto una città scendere in strada per festeggiare la Roma. (...) Furono giorni di notti insonni ma non di utopie, di feste sui marciapiedi, di riti pagani, traffico bloccato, strade chiuse, Roma città aperta a Roma e isola pedonale di se stessa. Tutte le strade partivano e portavano dove stavamo. Non volevamo andare da nessuna altra parte. Lì e in quel momento avevamo tutto. Eravamo noi. Non solo i campioni dell'Italia, ma semplicemente romanisti. Per me il 17 giugno è questa cosa qui, perché la Roma è questa cosa qui. Qualcosa di ribelle, refrattario alla modernità, al tempo, alle mode, alle convenzioni, libero e quindi assolutamente partecipativo. (...) Personalmente non trovo nemmeno così giusto volere "più bene" a una squadra perché vince: e quella di Ginulfi? E quella di Piacentini? Quella di Budapest? Che non je voi bene? E a quella che retrocesse? Sapete che giorno era quando la Roma è andata in B? Il 17 giugno, del 1951. Cinquant'anni prima. Oggi, che è il giorno della Roma Campione. Come a dirti veramente che vinca o che perda essere della Roma è un'altra cosa. (...)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE