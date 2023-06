Il Milan tenta N'Dicka. Frattesi, si tratta. Pinto punta Tielemans

Tiago Pinto ha lasciato Milano e per un paio di settimane viaggerà per mezza Europa a cercare acquirenti che possano versare 30 milioni nelle casse della Roma. [...] La pista Icardi si è raffreddata perché Mauro, a quanto pare, vorrebbe giocare la Champions e quindi restare al Galatasary. Resta solo un'idea quella di Morata. L'Atletico Madrid sta lavorando al rinnovo fino al 2026 considerando che il contratto è in scadenza al 2024. […] Percorribile la strada di Roberto Firmino, ma solo se sarà disposto a trattare l'in-gaggio. In difesa si registrano alcuni problemi per N'Dicka che ha salutato l'Eintracht e aveva trovato da tempo un accordo verbale con la Roma. Ma nelle ultime ore si è fatto sotto il Milan che oltre alla Champions può garantire un ingaggio leggermente più alto. Chi, invece, è ancora certo di volersi trasferire a Trigoria è Davide Frattesi. Nell'incontro andato in scena mercoledì a Milano tra il gm romanista e l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, si è parlato anche del trasferimento del cen-ìtrocampista. Le possibilità ci sono e la Roma, oltre a contare sulla proprietà del 30% del cartelli-no, è aperta a inserire uno tra Tahirovic, Volpato e Missori. […] Piace Youri Tielemans che lascia il Leicester a parametro zero. In uscita c'è Ibañez che interessa al Tottenham, ma il prezzo fissato di 30 milioni è troppo alto. Sul mercato anche Karsdorp, nonostante negli ultimi due mesi non abbia giocato nemmeno una partita a causa infortunio. Potrebbe salutare anche Spinazzola, con contratto in scadenza nel 2024.

(Il Messaggero)