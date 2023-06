Il Milan molla Arnautovic, ma spunta Mourinho

(...) Maldini e Massara avrebbero voluto Arnautovic al Milan come attaccante d'esperienza, per poi rimpiazzare Origi con un profilo di attaccante giovane. Peccato che il Milan abbia dato il ben servito a entrambi gli uomini mercato e che ora Arnautovic non sia più nei de-siderata rossoneri: rimarrà quindi argomento di cui dibattere in casa Bologna dopo una stagione che ha comportato polemiche tra tecnico e giocatore, con tanto di faccia a faccia richiesto dai dirigenti, e nodo spinoso per il monte ingaggi, dato che da questa stagione il Bologna non potrà più ricorrere al decreto crescita e l'ingaggio di Arna lieviterà dai 4 ai 6 milioni lordi. Ma da Roma la notizia è che Mourinho starebbe pensando a lui dopo l'infortunio di Abraham. (...)

(Il Resto del Carlino)