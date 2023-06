Il grande rimpianto

Dalla 'Joya' all'immenso dolore. Maledetti rigori, i soliti, e la Roma ci ricade dopo quel drammatico 1984 contro il Liverpool. Vince il Siviglia, è la settima Europa League. Mou si ferma a cinque finali vinte e non vuole dire addio. Non basta il gol di Dybala nel primo tempo perché l'autorete sfortunata di Mancini manda la gara ai supplementari. La gara è stata compromessa anche dall'arbitro Taylor, il quale ha sventolato cartellini gialli a raffica nei confronti dei giallorossi. Inoltre aveva assegnato un rigore inesistente (poi tolto dal VAR) al Siviglia e non ne ha concesso un netto per un fallo di mano di Fernando. La Roma è stanca e ha terminato la partita a ritmi bassi. Successivamente si è andati ai rigori, ma senza dei tiratori come Dybala, Abraham, Pellegrini, Spinazzola e Matic, tutti sostituiti. Dopo 146 minuti e la lotteria dei rigori, la Roma si è arresa.

(Il Messaggero)