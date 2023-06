Il giallo Mourinho: "Voglio rimanere ma sono stanco. Non posso fare tutto, merito di più..."

Stavolta José non basta. Il Siviglia rimonta il gol di Dybala e porta a casa la settima finale di Europa League dopo 146 minuti di battaglia. Mourinho aveva vinto cinque finali e ieri ha perso la prima. Lo Special One resta comunque il punto di riferimento della squadra che per lui si getterebbe nel fuoco: "Avete giocato una grande partita davanti all'Europa. Si vince e si perde insieme", le parole del tecnico rivolte ai suoi ragazzi. "Lunedì andrò in vacanza, ma sino a quel giorno abbiamo tempo per vederci e parlare - afferma l'allenatore portoghese nel postpartita sul suo futuro -. Ora non posso dire oggettivamente che resterò, ma vorrei farlo. Voglio rimanere alla Roma però i miei giocatori meritano di più e anche io lo merito. Non siamo pronti per la Champions. Non ho avuto contatti con nessun club".

Sulla finale: "Siamo morti di stanchezza e delusione. Il risultato è ingiusto e ci sarebbero molti episodi da rivedere. Sono comunque orgoglioso dei ragazzi".

Mourinho è il simbolo di una squadra imperfetta, ma che non molla mai, fedele al suo allenator e che, stremata, si arrende solo ai rigori.

(corsera)