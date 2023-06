Il Faraone raddoppia, la Joya si adegua

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Chi viene e chi va, ma anche chi resta. Il mercato della Roma non è fatto soltanto di acquisti e cessioni, ma anche di rinnovi contrattuali e adeguamenti. Così, tra un tavolo e l’altro, Tiago Pinto è al lavoro anche per sistemare le ultime questioni in vista del 30 giugno. Dopo aver già trovato l’accordo mesi fa per il prolungamento del rapporto con Smalling - manca soltanto l’ufficalità, ma la nuova scadenza sarà spostata al 2025 - l’unico altro nodo da sciogliere è quello che riguarda El Shaarawy. (...) Si dovrebbe arrivare entro breve alla fumata bianca. Il club ha proposto al classe 1992 un rinnovo biennale - con opzione per il terzo - a cifre ridotte rispetto ai 2,5 milioni riconosciuti fino ad oggi. La risposta definitiva non è ancora arrivata, con l’entourage del calciatore che ha anche ascoltato le proposte arrivate da altre squadre in giro per l’Europa - Fenerbahce e Besiktas le ultime in ordine cronologico -, ma il traguardo non è lontano. (...) Intanto per Dybala sono maturate le condizioni per dei bonus presenti nell’accordo firmato un anno fa tra l’argentino e la Roma. Paulo diventerà il calciatore più pagato della rosa, sfiorando i 6 milioni netti. (...)