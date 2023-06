Il Bologna deve sciogliere il nodo Dominguez. Piace Bove, ma la Roma non ha fretta

Edoardo Bove (21) anni, per ora può attendere. Il Bologna è sulle tracce del centrocampista giallorosso, ma la Roma attende la fine dell'Europeo Under 21,

che scatterà mercoledì e che vedrà gli azzurrini esordire giovedi con la Francia, per trattare un rinnovo di contratto del centrocampista, in scadenza nel 2025.

L'eventuale prestito scatterà a seguire, ammesso e non concesso che la Roma se ne privi, dopo l'ultima ottima stagione. Per ora, in uscita ci sono Volpato e Tahirovic (20), proposti anche al Bologna, sui quali sono in vantaggio per ora Sassuolo e Ajax che ieri sera in realtà ha preso il giovane svedese naturalizzato bosniaco. Quell'Ajax che nell'estate scorsa soffiò Lorenzo Lucca ai rossoblu e che oggi potrebbe non riscattare l'attaccante dal prestito, rispedendo il ragazzo a Pisa. Nell'attesa, il Bologna attende di capire se arriveranno offerte e in quali tempistiche per Dominguez e Orsolini, anche perché su Dominguez si è mossa nelle ultime ore anche la Roma: dovessero arrivare, il Bologna potrebbe fare cassa e rilanciare con investimenti in entrata. In caso contrario, mercato di prestiti e minaccia di trattenerli entrambi a scadenza. Per Dominguez ci sono anche Fiorentina, Siviglia, Lazio e Brighton,

(Il Resto del Carlino)