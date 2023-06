Iheanacho-Daka: la Roma cerca la punta low cost

Il calciomercato della Roma nasce anche dalla classifica dell’ultima Premier League, chiusa con le retrocessioni di Leeds e Leicester (più il Southampton). Per la difesa, infatti, Tiago Pinto ha pensato al Leeds, che deve rivedere il suo monte ingaggi e che ha alcuni contratti che prevedono una via agevolata per l’uscita in caso di retrocessione. Ieri il g.m. era a Londra per tentare di chiudere la doppia operazione che dovrebbe portare a Roma praticamente a costo zero, entrambi in prestito per questa stagione, Diego Llorente e Kristensen. [...] Per l’attacco, Tiago Pinto punta sul Leicester. La soluzione Scamacca, infatti, è ora ferma a causa del West Ham che non accetterebbe la formula del prestito, ma vuole cedere l’attaccante italiano solamente a titolo definitivo. Così, anche come diversivo, la Roma si è messa a trattare due giocatori. Il primo è Kelechi Iheanacho, il secondo è Patson Daka. [...] Oggi Pinto dovrebbe rientrare in Italia. Destinazione Milano, per incontrare il Sassuolo: sul tavolo la doppia cessione di Volpato e Missori che dovrebbero portare quel cash (tutta plusvalenza) per assolvere agli obblighi del Fair Play Finanziario.

(corsera)