Idea Zaha, le inglesi su Ibañez

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - Il mercato ancora deve aprire ufficialmente i battenti, ma la Roma si sta già dimostrando come una delle squadre più attive in questa sessione estiva. (...) Per il reparto offensivo si valuta anche l’opzione Wilfried Zaha a parametro zero: il 30 giugno l’ala sinistra lascerà il Crystal Palace dopo 9 anni, un’occasione che Tiago Pinto vorrebbe sfruttare considerando anche l’infortunio di Abraham che rimarrà fermo ai box almeno fino a febbrario 2024. Può giocare sia come centravanti che come esterno a sinistra, una duttilità che alla Roma potrebbe fare molto bene viste le difficoltà in avanti. I gol non sono mai stato il suo punto forte: 68 reti e 43 assist in 307 partite ufficiali di Premier League, ma ha sempre dato dimostrazione delle sue grandi doti fisiche e teniche. Anche il Paris Saint Germain è sulle tracce del giocatore e l’intenzione è quella di portarlo nella Capitale francese, i giallorossi sono stati avvisati. (...) La società intanto è pronta ad ascoltare offerte per Ibañez, uno dei pochi profili proponibili sul mercato internazionale. Il difensore brasiliano ha attirato su di sé l’interesse di alcune squadra di Premier League, che però al momento non hanno fatto recapitare nessuna offerta ufficiale alla Roma. La cifra che chiede il club è attorno ai 30 milioni di euro. (...)