Ibanez sempre in vetrina. Volpato-Sassuolo: stop

Il bisogno di plusvalenze è tale da demolire ogni certezza progettuale. A 18 giorni dalla fatidica data del 30 giugno, la Roma ha incamerato soltanto 300.000 euro dalla cessione del giovane Providence. Il resto, quasi 32 milioni di euro, deve essere prodotto da altre partenze, altri sacrifici, tra i quali possono dolorosamente entrare anche i giovani talenti allevati a Trigoria. [...] Volpato non è convinto di staccarsi dalla Roma. Una complicazione in più per chi deve racimolare denaro in fretta per rispettare i paletti del fair play finanziario Uefa. [...] Non solo Tahirovic e Missori, che si sono appena affacciati alla prima squadra. Ma anche Zalewski e Bove, che piacciono a mezza Serie A e pure all’estero. Avendo ancora stipendi relativamente bassi. [...] Purtroppo il gravissimo infortunio di Tammy Abraham, che era già stato promesso all’Aston Villa, è stata una mazzata economica e tecnica molto complessa da assorbire. La strada più comoda e gradita da Tiago Pinto e dai Friedkin sarebbe la rinuncia a Roger Ibañez, che è stato virtualmente già sostituito da N’Dicka. E a proposito, la Roma sta cercando di anticipare le visite mediche – previste a giovedì – prima della sua partenza per il ritiro della nazionale ivoriana. Tiago Pinto ha avuto diversi contatti con squadre di Premier League interessate al brasiliano, ma fin qui nessuna ha presentato un’offerta ufficiale. [...]

(corsport)