Ibanez ai saluti. N’Dicka, firma più vicina

La Roma vuole ripartire dai suoi punti fermi: José Mourinho («Io resto qui») e Paulo Dybala, il cui futuro nella capitale è legato proprio a quello del mister. [...]

Servono 30 milioni entro fine giugno. L’infortunio di Abraham ha cambiato i piani: a lasciare potrebbe essere Ibanez, uno dei fedelissimi di Mou. La richiesta per il brasiliano è di 30 milioni: difficile a quella cifra, dalla Premier lo valutano 20.

Intanto gli agenti di N’Dicka, centrale francese del Francoforte, hanno chiesto l’invio dei documenti per perfezionare il contratto. Dopo Aouar, per il centrocampo piace Tielemans, il belga in scadenza con il Leicester. Per l'attacco resta vivo il sogno Icardi.

Ripresa fissata al 10 luglio. Saltato il ritiro in Portogallo, si resta a Trigoria. Le valigie il 22 per il Korea Tour, mentre il 2 si tornerà nella capitale.

(La Repubblica)