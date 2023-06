I VOTI DEGLI ALTRI – Dybala "il gol è una 'joya'", "prova titanica" di Smalling, Wijnaldum "goffissimo". Mourinho "riprovaci ancora con la Roma"

L’Europa League torna a Siviglia. La squadra andalusa batte 5-2 la Roma dopo i calci di rigore e si conferma la regina di questa competizione. I giallorossi hanno disputato una buonissima gara e sono stati condannati dagli episodi e da un arbitraggio pessimo. Dopo essere passati in vantaggio con Dybala, l’autorete di Mancini ha riportato in parità il match e l’1-1 è durato fino ai rigori. Dal dischetto sono stati fatali gli errori proprio del numero 23 e Ibanez e il Siviglia ha alzato così la coppa al cielo per la settima volta nella sua storia. I migliori in campo sono Dybala ("Il gol è una 'joya'", Il Corriere della Sera) e Smalling ("Prova titanica", La Gazzetta dello Sport), entrambi con una valutazione complessiva di 7,42. Malissimo Wijnaldum (4,85), il quale è entrato al posto di Dybala ma è apparso molto spento, tanto da essere il peggiore in campo: "Goffissimo" (La Repubblica). Voto 6,50 per Mourinho: "Riprovaci ancora Mou, con la Roma" (Il Corriere dello Sport).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,07

Mancini 5,64

Smalling 7,42

Ibanez 5,71

Celik 6,00

Matic 6,92

Cristante 6,50

Spinazzola 5,64

Pellegrini 6,14

Dybala 7,42

Abraham 5,28

Wijnaldum 4,85

Belotti 5,71

Zalewski 6,00

Llorente 6

El Shaarawy 5,87

Bove ng

Mourinho 6,50





