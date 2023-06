I Friedkin dettano la nuova strategia: niente Portogallo e tournée in Asia

Secondo quanto comunicato dalla Roma, Il lavoro in Algarve sarà solo un bel ricordo. La stagione che verrà, infatti, la squadra giallorossa la comincerà a Trigoria dal 10 lugllo, per poi partire il 22 lugllo per l'Asia. […] Il nuovo direttore commerciale del club glallorosso, Michael Wendell, ha lavorato per costruire questa opportunità per far lievitare il marchio della squadra in Asia. La Roma, nella prossima tournée, giocherà tre amichevoli di prestigio contro Il Tottenham (a Singapore) e contro Il Wolverhampton e l'Incheon United, in Corea del Sud.

(gasport)