I baby giallorossi sono un serbatoio senza fine

Un'annata spettacolare. Sognando il nuovo Lorenzo Pellegrini. Perché magari il capitano del futuro è li nel mucchio. L'unica certezza, al momento, è che il settore giovanile della Roma ha un serbatoio infinito. (...) Il vivaio della Roma - diretto da Vincenzo Vergine che coordina più dì 110 collaboratori avvalendosi dell'esperienza dì Bruno Conti, Alberto De Rossi e Marco Cassetti - si è confermato nell'Elite in Italia. Del resto, ha centrato dei risultati prestigiosi portando nella bacheca tre scudetti dal respiro nazionale Under 17, Under 16 e Under 13 Pro - ma anche quello dell'Under 14 Regionale. (...) I 2006 giallorossi, guidati da Marco Ciaralli, un allenatore molto preparato e apprezzato, li aspettano a braccia aperte ai piani alti. La stella Mannini, trequartista seguito con attenzione da Roberto Mancini che può ricoprire anche altri ruoli (terzino o interno di centrocampo) . Nelle fasi finali ha indossato la maglia numero 10 confermando di non essere il capitano dell'Italia Under 17 per caso. Mannini, nonostante l'età, ha giocato spesso con l'Under 18 e sui titoli di coda della stagione ha raccolto 4 presenze con la Primavera, segnando l'ultimo gol dell'amata contro la Fiorentina. Trai talenti più interessanti c'è senza dubbio Golic, un gigantesco difensore centrale che ti-specchia alla perfezione il prototipo dì giocatore che piace a Mourinho. (...) Per quanto riguarda l'Under 16 Coletta, Cinti e Arduini sono stati ì protagonisti sotto porta nella finale contro la Fiorentina. Anche qui brillano delle stelle, al di là dei gol. Nardin è una certezza della retroguardia, mentre Di Nunzio ha dimostrato di essere un playmaker intelligente. In passato era stato cercato da alcuni club di Premier League. Una stagione importante l'hanno messa in archivio anche i due terzini, Cama e Lulli, così come il trequartista Belmonte, difficile da fermare quando si accende. (...)

(corsport)