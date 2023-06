Grazie allo Special e ai nostri ragazzi

[...] Questa volta abbiamo pianto molto meno della squadra, dopo la beffa di Budapest, perché il sentimento prevalente è stata la rabbia. Parlo per me, ma so di tanti altri: ancora una volta il più fedele interprete del nostro stato d'animo è stato José Mourinho, che in poco tempo si è totalmente immedesimato nello spirito dei tifosi giallorossi. [...] Per noi è Josè uno di noi. Come soltanto Mazzone e, se mai tornasse, Carletto Ancelotti. [...]

È stata una vera fortuna avere al comando lo Special One e di questo dobbiamo ringraziare Dan Friedkin, però noi siamo tornati in massa con José e i ragazzi oggi dobbiamo ringraziarli. [...] La partita vale per questo e per i punti che ci farebbero tornare in Europa League [...].

(Paolo Liguori - Il Messaggero)