Gol e genio, Dybala non basta

Alla fine Mourinho ha avuto ragione a preservare Dybala. Lo ha nascosto a tutti per poi schierarlo da titolare nella finale di Europa League e il calciatore lo ha ripagato con un gol. L'argentino è stato costretto a uscire per un problema al flessore, ma ha lottato per tutta la partita senza tirare mai indietro il piede. La sua rete, però , non è stata sufficiente per permettere alla Roma di portare a casa la coppa. Mourinho aveva preservato Dybala come fatto con Pogba nella finale del 2017 tra United e Ajax e nel 2010 con Snejder nella finale di Coppa Italia tra Inter e Roma.

Quando Dybala è in campo la squadra ha una percentuale di vittoria più alta (58%) rispetto a quando non c'è (38%). Mourinho lo ha resettato, riatletizzato nel giro di un mese per renderlo disponibile per la finale, la sua ultima partita della stagione con la Roma. Contro lo Spezia sarà all'Olimpico e saluterà i tifosi e darà l'arrivederci al prossimo anno. Mercato permettendo.

(Il Messaggero)