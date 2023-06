Gli affari calcistici di Totti vanno avanti tra luci e ombre

IL TEMPO (A. GIACOBINO) - Bilanci in chiaroscuro per due società di Francesco Totti. Sono stati infatti appena depositati i numeri relativi al 2022 di It scouting, controllata al 100% dall'ex capitano della Roma, e di Ct10 di cui Totti ha il 49% mentre il 51% è del suo amico e procuratore romano Giovanni Maria Demontis. It Scouting, costituita nel 2019, è la società attraverso la quale Totti vuole individuare nuovi giovani talenti del calcio. Lo scorso anno però ha avuto zero ricavi e ha perso circa 10 mila euro, ma meglio non era andata l'anno prima quando i ricavi erano stati di soli 4mila euro e l'esercizio s'era chiuso in perdita per 37mila euro. L'assemblea dei soci guidata da Totti come amministratore unico ha deciso di portare a nuovo la perdita. Ct10, invece, pur occupandosi anch'essa di consulenza per giovani calciatori, è andata meglio perché lo scorso anno ha realizzato ricavi per 173mila euro (in lieve calo dai 294mila euro del 2021), segnando un utile di 44mila euro rispetto a quello di 90 mila euro dell'esercizio precedente. Demontis, che ne è l'amministratore unico, ha guidato l'assemblea soci che ha accantonato il profitto portando il patrimonio netto a circa 33mila euro.