Furia Mourinho, schiaffo all'UEFA

José Mourinho abbandona l'UEFA Football Board, il comitato di esperti che ha come obiettivo quello di discutere e scambiare idee per migliorare il calcio. Questa la reazione del tecnico della Roma alle quattro giornate di squalifica inflitte dall'organo europeo dopo la finale di Europa League. L'allenatore giallorosso ha annunciato la sua decisione inviando una lettera al direttore tecnico e responsabile Boban.

La scelta è arrivata il giorno successivo a un incontro che sarebbe avvenuto in Portogallo tra lui e Dan Friedkin. Mercoledì sera, infatti, l'aereo del presidente della Roma è atterrato all'aeroporto di Cascais, a 60 chilometri da Setubal, dove Mourinho sta trascorrendo le sue vacanze. Il numero uno del club lo avrebbe raggiunto per parlare del futuro e mettere sul piatto il rinnovo del contratto. Inoltre le parti hanno condiviso alcune idee, tra cui quella di lasciare il Football Board. Il silenzio della società dopo le sanzioni ricevute non è un segnale di debolezza, ma si tratta di una strategia per strutturare meglio il ricorso.

(Il Messaggero)