Fumata nera per Scamacca, torna Llorente

Il primo incontro tra la Roma e il West Ham per Scamacca si è concluso con una fumata nera. Nessuna apertura al prestito dell’attaccante italiano da parte del club londinese. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime settimane. [...] Ancora nessuna offerta per Ibanez e Zalewski, i gioielli del mercato in uscita. Ma nell’incontro con il West Ham si è parlato anche di Reynolds. Il club inglese ha chiesto informazioni per il terzino americano valutato dai giallorossi 7 milioni di euro. Proseguono i contatti per Kluivert, conteso tra Bournemouth e Fulham, per cui la Roma conta di incassare almeno 10 milioni. Altri 7 potrebbero arrivare con Vina, anche lui nella lista dei Cherries dopo il prestito di quest’anno. In entrata è vicino il rientro di Llorente dal Leeds: i club stanno cercando la formula giusta.

(La Repubblica)