Friedkin-Mourinho: si sfiorano, ore decisive

In spagnolo aspettare si dice "esperar", perché in fondo aspettare è anche sperare. Mou non è spagnolo ma è una lingua che parla bene. Anche Dan Friedkin la parla. Del resto il Texas è uno dei tre stati negli Usa dove la presenza ispanica è pari al 30% della popolazione.Ieri Dan, rispetto alle assenze delle ultime settimane, era presente a Trigoria. [...] Sul fatto che si siano incrociati, ci sono pochi dubbi. [...] L'importante, al di là della tempistica, sarà capirsi. Perché spesso rimedi tardivi sono peggio dei silenzi. Prendete ad esempio l'appello di José nel post-gara contro il Siviglia. Tra le richieste, c'era anche quella di non essere lasciato solo nella lotta contro il mondo arbitrale. Pronta la risposta del club, con la nota (soft) postdatata di 24 ore di Pinto all'Ansa che s'è trasformata però in un boomerang. Agli occhi esterni, infatti, ha demarcato una distanza tra la posizione del club (di cui il gm incarna il pensiero) e quello di José.

(Il Messaggero)