Friedkin, estate da decollo. Stadio e sponsor: luglio bollente per la nuova Roma

Chi sa volare, va veloce. Nessuna meraviglia che la famiglia Friedkin, da quando – agosto 2020 – ha preso il controllo della Roma, è riuscita a creare una tabella di marcia che, se non è stata rispettata, è solo per via della troppa rapidità.[…] Ci sono due argomenti bollenti che stanno passando in questi giorni sulla sua scrivania: il nuovo stadio e il “main sponsor” che la Roma deve ancora scegliere. […] Una cosa è certa: la famiglia statunitense è stata scelta perché sinonimo di garanzia, basti pensare solo ai circa 750 milioni investiti per la Roma in meno di tre anni, che hanno riportato a Trigoria un trofeo già nel 2022, dopo 14 anni di astinenza. La stessa rapidità si sta notando anche sul fronte del nuovo stadio, che sorgerà nell’area di Pietralata. […] Nel frattempo, però, occorre fare cassa con nuovi sponsor, a cominciare dal “main” che manca da quando si è visto che Digitalbits non rispettava gli impegni presi. La richiesta del club sarebbe stata di 15 milioni all’anno, ma la mancata qualificazione alla Champions ha forse fatto abbassare l’asticella. Le trattative sono ovviamente top secret, ma si sussurra che stiano andando avanti con aziende leader nel modo dei media e del turismo. In ogni caso, visto che nel contratto saranno previsti dei bonus, l’obiettivo di arrivare in Champions League nel 2024 assume un carattere prioritario. […]

(gasport)