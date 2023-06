Friedkin e Boniek all'air show. Un'intesa nata a Budapest

Di sicuro è nato un rapporto forte, se poi è scoppiato addirittura l'amore lo dirà il tempo. Quel che possiamo dire oggi è che tra Dan Friedkin e Zbigniew Boniek è venuto fuori dalla sera amara della finale di Budapest un rapporto solidissimo che può anche essere il presupposto di una futura collaborazione, magari sull'onda delle precise indicazioni di Mourinho di avere qualche sponda in società, oltre a Pinto, per condividere alcune delle responsabilità che quest'anno si è assunto in solitudine. E dopo la chiacchierata di Budapest ieri Zibi è stato ospite a Pomezia dell'Air Show di Pratica di Mare culminato con l'esibizione delle Frecce Tricolori, invitato personale di Dan Friedkin che già nei giorni scorsi aveva frequentato lo scalo militare per una manifestazione aerea alla quale aveva presoparte personalmente. I due hanno così trascorso altre ore insieme dopo essersi conosciuti a Budapest. [...]

(Il Romanista)