Friedkin compra il Cannes. Pinto su Daka del Leicester

Il gruppo Friedkin ha acquistato il Cannes. La trattativa è durata circa un anno, ma alla fine domanda e offerta si sono incontrate e il club francese che milita in Championnat National 3 (quinta divisione nazionale) è diventato di proprietà dello stesso gruppo che possiede la Roma. Il presidente sarà Ryan Friedkin che gestirà il club assieme al fratello Corbin. Non avrà alcun ruolo Dan Friedkin che si concentrerà esclusivamente sulla Roma e sugli affari oltreoceano. L’acquisizione del Cannes può rivelarsi un investimento a lungo termine, considerando che la società francese è anche proprietaria di terreni edificabili nei pressi del centro sportivo. [...] Dagli affari immobiliari, a quelli sul mercato. Tiago Pinto oggi volerà a Milano per chiudere la trattativa Volpato-Missori con il Sassuolo. Ieri, invece, assieme alla Ceo Souloukou ha trascorso la giornata a Londra dove avrebbe chiuso quella con il Leeds per riportare Llorente in prestito secco a Trigoria. In via di definizione anche l’accordo per Nissen Kristensen che ha già dato il suo via libera al trasferimento. Restando in Premier, piace Patson Daka del Leicester. La retrocessione in Championship ha dato il via a un fuggi fuggi generale e la Roma vorrebbe approfittarne strappando l’attaccante in prestito per un anno in attesa che torni Abraham. [...]

(Il Messaggero)