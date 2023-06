Frattesi: il piano Roma con la clausola, la Juve fissa l'incontro

Davide Frattesi vuole restare in Italia e giocare in un top club della Serie A. Si apre quindi l'asta per il centrocampista del Sassuolo, la concorrenza tra le squadre di vertice fa sognare il ragazzo ma anche il club emiliano che fiuta un'importante operazione in Italia.

La Roma sta flirtando ormai da due anni con il ragazzo. Tiago Pinto ha già chiesto informazioni a Carnevali sul centrocampista valutato 40 milioni di euro. Tanti, troppi per la Roma che punta a scendere sul prezzo del cartellino facendo leva sui giovani ma anche sul 30% della futura rivendita che ha sul ragazzo. La Roma quindi può scegliere se aspettare la sua cessione ad altri club oppure se sfruttare la percentuale per abbassare il prezzo d'acquisto. Se così fosse, a quel punto la Roma utilizzerebbe i suoi giovani per arrivare al ragazzo: Volpato (manca il sì del ragazzo), più uno tra Bove e Missori per arrivare a una cifra accettabile per un prestito con obbligo di riscatto.

Non ci sono al momento favorite nella corsa a Frattesi. La Juventus deve prima capire il futuro di Rabiot, ma intanto per cautelarsi ha messo in agenda un incontro con Carnevali nel fine settimana. Anche la Juve sfrutterà i suoi giovani per abbassare i costi dell'operazione, ma la priorità per i bianconeri è sfoltire la rosa e ridurre il tetto ingaggi.

Sarri lo vorrebbe in formazione per avere maggiore dinamismo nel suo centrocampo. E chissà che non possa essere un serio candidato per sostituire eventualmente Milinkovic.

Frattesi è un vecchio pallino di Giuntoli, ma al momento il Napoli è bloccato dalla situazione legata all'allenatore. L'Inter invece sta valutando come rinforzare la sua rosa: nella lista di Marotta ci sono diversi nomi, compreso quello del ragazzo romano. Mulattieri è uno dei giovani che interessano al Sassuolo che in ogni caso non ha fretta.

