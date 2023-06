Frattesi e Scamacca, fiammata improvvisa

LEGGO (F. BALZANI) - "Colui che aspetta molto può aspettarsi poco", scriveva Garcia Marquez. Ma nel mercato non sempre è così. L'attesa della Roma su Frattesi e Scamacca, infatti, può riaprire scenari che sembravano chiusi per la coppia di talenti cresciuti a Trigoria. Il centrocampista aspetta l'offerta giusta, che al momento non è arrivata né da Milano né da Roma. L'Inter, infatti, deve cedere almeno Brozovic in Arabia (con difficoltà) mentre il Milan si è orientato su altri profili. I giallorossi quindi possono tornare in corsa. Ieri Pinto ne ha parlato con Carnevali dopo aver definito il passaggio di Volpato e Missori per 10 milioni più il 15% di percentuale su futura rivendita proprio al Sassuolo che sarebbe interessato anche a Bove. Il centrocampista potrebbe essere la chiave per arrivare a Frattesi senza spendere troppo (la Roma valuta Davide non più di 30 milioni) ma a Trigoria non tutti sono convinti di uno scambio. Attesa pure per Scamacca che resta in pole per l'attacco insieme a Morata. Anche in questo caso è sfida a Milano, sponda rossonera. L'attaccante preferirebbe tornare nella capitale ma il West Ham non concede ancora il prestito col solo diritto di riscatto. La Roma non forzerà la mano aspettando il momento giusto a luglio. Tra le alternative rispuntano pure Arnautovic e Icardi che però preferirebbe un club da Champions. Piace anche Daka, ma la partecipazione alla coppa d'Africa è un ostacolo non da poco.