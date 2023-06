Frattesi al centro del derby Milan-Inter: super-asta per il centrocampista del futuro

Davide Frattesi ha un costo già fissato, 40 milioni, e almeno 5 pretendenti solamente in Italia: Inter, Milan, Juventus, Lazio e Roma, queste ultime due più defilate. Il Sassuolo ha aperto un'asta colossale, favorito anche dai soldi cash che la società rossonera incasserà dalla cessione di Tonali al Newcastle. Ad oggi i nerazzurri sono ancora in vantaggio e il centrocampista aveva subito dato il suo benestare all'operazione, ma prima servirà l'addio di Brozovic. C'è stata però l'irruzione del Milan, che ha sparigliato le carte in tavola: Frattesi, infatti, è diventato l'obiettivo numero uno per la sostituzione di Tonali e inoltre l'agente del neroverde è lo stesso di Tonali, un vantaggio da non sottovalutare. La Roma aveva due diritti di recompra (il primo a 10 milioni e il secondo a 15) per riportare a casa il centrocampista del Sassuolo, ma non sono stati esercitati.

(Il Messaggero)