Fascia destra: fattore K. C’è Kristensen al posto di Karsdorp

Finalmente gli acquisti. Dopo settimane di lavoro in uscita, ancora da completare con le cessioni di Volpato e Missori, la Roma inizia ad accelerare le trattative in entrata. Lavorando per priorità. Due gli obiettivi da centrare ad ogni costo: l’attaccante e il terzino. E proprio per la fascia difensiva è concreto l’interesse per Rasmus Kristensen, esterno di destra di proprietà del Leeds. [...] La trattativa è ben avviata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Un’operazione facilitata dai buoni rapporti tra i due club (sul tavolo c’è anche il prestito di Llorente, ormai vicino alla chiusura) e accelerata dalla forte volontà del ragazzo di venire a Roma. [...] Opposta la posizione su Karsdorp. Nonostante il reintegro in rosa a febbraio scorso, l’olandese rimane sul mercato. Prezzo fissato a 12 milioni di euro, si lavorerà nelle prossime settimane per trovargli una sistemazione, preferibilmente in Premier League. [...]

(La Repubblica)