Fasce nuove per Mou: arriva il danese Kristensen

LEGGO (F. BALZANI) - Fasce nuove di zecca. La Roma dopo aver sistemato il centro della difesa con l’arrivo di Ndicka e il ritorno di Llorente, ora punta sugli esterni. Definita la trattativa lampo col Leeds per il 25enne Kristensen che arriverà entro giovedì in prestito con diritto di riscatto. Il gigante danese rinforzerà la destra dove resteranno Zalewski e Celik mentre Karsdorp verrà ceduto. Anche a sinistra però c'è aria di rinnovamento. Spinazzola, infatti, non rinnoverà il contratto in scadenza e piace in Arabia Saudita. Mourinho anche da quella parte è a caccia di un elemento di peso, più adatto anche alla fase difensiva. Piace Ben Davies, gallese del Tottenham che Mou conosce bene e potrebbe rientrare in un ipotetico scambio con Ibanez. Intanto Belotti festeggia il rinnovo automatico fino al 2025: «La Roma è una famiglia, i tifosi hanno capito che do tutto per la maglia».