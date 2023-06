Et voilà, i Friedkin in Francia scommettono sul Cannes

La famiglia Friedkin continua nella sua strategia di ampliamento. In primis per quanto riguarda il mercato, con la Roma che resta il club più attivo in questa prima parte d'estate, ma anche con l'acquisto dell'AS Cannes, club semi professionistico francese che milita nel Championnat National 2 (quarta serie). Un investimento nell'immediato e ancor di più una scelta di cuore: "Cannes e questa parte della Francia hanno sempre avuto un posto speciale nei nostri cuori. Non vediamo l’ora di fare tutto il possibile per garantire che il club competa per le promozioni rendendo orgogliosi i tifosi". Ryan sarà il presidente, il fratello Corbin braccio operativo mentre Dan resterà concentrato sulla Roma.

Nel frattempo a Londra Tiago Pinto e Lina Souloukou proseguono i lavori di accrescimento patrimoniale giallorosso. Il Ceo è alla ricerca del nuovo sponsor insieme al direttore commerciale Michael Wandell, mentre il gm sta proseguendo i contatti con il Leeds per i prestiti di Kristensen e Llorente, oltre che lavorare sul fronte uscite. Ibanez, Zalewski e Karsdorp sono i primi della nuova lista di cessioni che serviranno da luglio in poi per finanziare il mercato, che intanto ha regalato i primi introiti con Kluivert al Bournemouth. Oggi intanto è il giorno della chiusura della cessione di Volpato e Missori al Sassuolo, con l'incontro con Carnevali che servirà per ufficializzare la cessione per circa 12 milioni di euro.

(La Repubblica)