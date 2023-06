Estate ancora in alto mare: Mourinho spinge per l’Algarve

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Ancora dieci giorni e le porte del centro sportivo Fulvio Bernardini torneranno a spalancarsi. È fissata, infatti, per la giornata del 10 luglio la ripresa dei lavori a Trigoria, il primo giorno ufficiale della Roma 3.0 di José Mourinho. [...] E se da una parte il lavoro sotto il sole della Capitale partirà senza intoppi, con tre test a porte chiuse in via di definizione ma con avversari di modesto valore, è ancora tutto da scrivere invece il restante programma dell’estate, visto l’enorme problema causato dall’annullamento della tournée in Corea del Sud, a causa del mancato pagamento da parte degli organizzatori di quanto pattuito con il club. [...]

Dopo la cancellazione delle sfide con Wolverhampton (anche il club inglese ha comunicato la rinuncia al viaggio in Corea) e Incheon Utd, la Roma si è rituffata nel mare di proposte piovute a Trigoria per ospitare la squadra giallorossa nel periodo estivo. Diverse offerte giunte da Austria e Svizzera, ma la montagna è una location da sempre non troppo gradita dallo Special One. [...]

La sola e unica preferenza del tecnico giallorosso è l’Algarve, con il problema che le strutture scelte in precedenza dalla Roma risultano occupate nelle date al vaglio. Questo perchè la sfida di Singapore del 26 luglio contro il Tottenham rimane confermata, per questo motivo la società sta cercando mete “geo-compatibili” con la trasferta in Asia. La decisione verrà presa entro la giornata di lunedì, in modo tale da poter pianificare il tutto con la giusta cura dei dettagli. [...]

