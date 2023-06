El Shaarawy fino al 2025: il contratto è firmato

Stephan El Shaarawy ha rinnovato con la Roma. Il contratto, che era in scadenza, è stato prolungato fino al 2025 ma con un’opzione per un ulteriore anno legata a presenze e gol. La Roma ha dovuto fare uno sforzo per trattenere uno dei suoi calciatori più fedeli. [...] Sono soldi che consentono comunque a Tiago Pinto di non comprare un sostituto che sarebbe difficile da individuare a prezzi di saldo: El Shaarawy è stato per Mourinho una risorsa multiforme e soprattuto nel nuovo anno, quando è stato utilizzato da attaccante, è stato una certezza offensiva quasi insostituibile. [...] In alternativa El Shaarawy, che non ha ancora compiuto 31 anni, avrebbe potuto strappare ingaggi enormi in Medio Oriente. Ma così come aveva fatto lasciando la Cina, ha privilegiato l’ambizione tecnica e la qualità della vita alla massimizzazione del guadagno. La Roma è sempre un bel posto dove stare.

(corsport)