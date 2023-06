E su Hjulmand quante big. Piace a Roma, Juve e Milan

In casa Roma continua la trattativa con il Leeds per Kristensen. Dopo aver avuto la disponibilità dal calciatore, il club capitolino sta cercando un accordo con gli inglesi per la formula del trasferimento che dovrebbe essere prestito con riscatto. E sempre da Trigoria, attraverso un'intervista rilasciata al sito ufficiale giallorosso, è arrivata la conferma del rinnovo di Andrea Belotti fino al 2025: «Vivo questo prolungamento - ha detto l'attaccante ex Torino - come una tappa di un percorso iniziato un anno fa». Altro giocatore che interessa alla formazione di Mourinho è Morten Hjulmand. Il centrocampista del Lecce è reduce da una grande stagione, che ha aumentato l'interesse da parte delle big della Serie A. La valutazione è di 25 milioni di euro che però può essere abbassata con l'inserimento di una contropartita tecnica. I pugliesi sperano nell'asta, che potrebbe davvero materializzarsi nelle prossime settimane. Sul danese c'è forte l'interesse anche di Juventus, Fiorentina e Milan. […]

(Gazzetta del Mezzogiorno Sport)