E il Diavolo sorpassa tutti per Frattesi

Il Milan è in vantaggio per Davide Frattesi e l'assist arriva da Sandro Tonali, sempre più vicino al trasferimento al Newcastle. L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, non si è sbilanciato: "La strada è ancora lunga. Ci sono momenti in cui non è facile raccontare cosa sta succedendo...". Il calciatore viene valutato 40 milioni e inizialmente l'Inter era in pole position, ma ora c'è il Diavolo. Anche la Juventus è interessata al centrocampista e ieri ha incontrato il Sassuolo e l'agente del classe '99. Il ventitreenne è seguito anche da Roma, Napoli e Lazio.

Nella giornata di ieri, inoltre, Carnevali si è soffermato sull'asse con la Roma per i trasferimenti in neroverde di Cristian Volpato e Filippo Missori: "Abbiamo incontrato Volpato perché ci interessa conoscere personalmente i ragazzi e capirne i valori umani. Il calciatore della Roma ci piace a prescindere da Frattesi".

(corsport)