E domani all'Olimpico arriva Nzola il "9" di scorta che piace allo Special

Quando Mourinho parla di rinforzi mirati, è Il primo a sapere che la Roma, dovendo rispettare il settlement agreement impostogli dalla Uefa, non può fare spese folli. Bisogna quindi agire con intelligenza. […] Servono profili ad hoc. E uno di quelli individuati da Mourinho è Nzola. La Roma non vuole chiaramente ripartire da Nzola ma lo ritiene elemento interessante per integrare la rosa. L'angolano è il prototipo dell'attaccante che

Mourinho cerca. […] Altro calciatore monitorato è Holm, classe 2000, terzino destro a tutta fascia. All'Olimpico ci sarà soltanto per stare vicino ai compagni perché lungodegente (reduce da un intervento all'ernia). Ma gli sono bastati i primi mesi del campionato per finire nel taccuino degli scout giallorossi.

(Il Messaggero)