Dybala d’oro: sarà il più pagato della Roma

Partirà oggi per le vacanze Paulo Dybala, dopo qualche giorno trascorso nella sua villa di Casal Palocco insieme alla famiglia, la fidanzata e gli amati cani. Per una volta è stato lui ad adattarsi agli impegni di Oriana Sabatini, la compagna modella e cantante, ma non gli è dispiaciuto poi così tanto visto che si è potuto riposare dopo una stagione, tra Roma e Mondiale, lunga e complicata. Adesso lo aspettano Europa (forse Spagna), probabilmente Stati Uniti e Argentina: un mese scarso di ferie prima del raduno del 10 luglio. (...) Intanto lo stipendio già adesso è cresciuto rispetto a un anno fa grazie al rendimento di Dybala. Oggi Paulo è il più pagato della rosa perché le presenze (38), i gol (18) e gli assist (8) hanno fatto scattare quei bonus che hanno portato lo stipendio intorno ai 6 milioni. Se il primo agosto Dybala sarà ancora un giocatore della Roma il club e il suo staff si metteranno di nuovo seduti e, al momento, tutto fa pensare che sarà così. Dybala vuole restare a Roma, la Roma vuole che resti al centro del progetto anche perché, come si è visto in questa stagione, esiste una Roma con Paulo e una Roma senza Paulo. (...)

(corsport)