Due anni di solitudine

La Roma sopravviverà anche all’addio di Mourinho, ma si divertirà molto meno, ed è da qui che parto. [...] Visti i precedenti storici, però, mi risulta più facile immaginare che senza lo Special le finali europee torneranno a essere un miraggio.

[...] Perché, dopo la partita, Dan Friedkin se n’è andato senza salutare Mourinho e la squadra? [...] Perché in tutti questi mesi sempre Friedkin, da tempo assai vicino a Ceferin e Nasser, non ha mai aperto bocca per tentare di salvaguardare il rapporto della società con la classe arbitrale che non è acqua? Gli è stata chiesta la testa dello scomodo José? [...]

Tra oggi e lunedì potrebbe decidersi il futuro di JM alla Roma: se non dovessero intervenire novità positive Mendes potrebbe chiedere la rescissione del contratto, anche in assenza di proposte da fuori. Ad ogni modo specifico che è inesatto parlare di rapporti incrinati tra Friedkin e Mou: per volontà del texano, non c’è nemmeno stata occasione di valutarne la qualità.

(Corriere dello Sport - I. Zazzaroni)