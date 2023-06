Diritti Serie A: ecco le quote di DAZN, Sky e Mediaset

Da quando sono arrivate le offerte per i diritti del calcio dei prossimi anni (2024-29) ci si interroga sulle cifre messe sul tavolo dai pretendenti. Secondo indiscrezioni, la proposta presentata per il Lotto 2 (6 partite in esclusiva, 3 in co-esclusiva e 1 in chiaro) si aggirerebbe intorno a 800/850 milioni rispetto ai 600 milioni di cui si parlava. La Lega, però, sperava di incassare quasi 1,2 miliardi all'anno. DAZN avrebbe offerto 600/650 milioni, Sky 100/120 e Mediaset 60/70 per la partita in chiaro.

(Milano Finanza)