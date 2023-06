Dia tenta la Roma in cerca di nuovi gol

La Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante e tra i centravanti monitorati da Tiago Pinto c'è sicuramente Boulaye Dia, che la Salernitana è pronta a riscattare per 12 milioni dal Villarreal. Il calciatore avrà una clausola rescissoria da 25 milioni che potrà essere esercitata entro la prima metà di luglio e proprio in quel periodo i giallorossi potrebbero attivarsi, inserendo magari qualche giovane nell'affare.

Dopo aver preso Houssem Aouar e (quasi) Evan Ndicka, José Mourinho dovrebbe fare i conti con un altro calciatore impegnato in Coppa d'Africa, in programma dal 13 gennaio all'11 febbraio. Il Senegal di Dia, infatti, è già qualificato.

Questo inconveniente potrebbe spingere la Roma a virare verso M'Bala Nzola, che invece è stato eliminato. Il centravanti dello Spezia può partire per 7/8 milioni più una contropartita tecnica.

La suggestione resta Alvaro Morata, che ha rinnovato con l'Atletico Madrid fino al 2026. I giallorossi lo prenderebbero in prestito, una formula che non convince i Colchoneros, che valutano il centravanti 30 milioni. Al momento non c'è nessuna trattativa.

(corsport)