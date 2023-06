Dan Friedkin alla Tom Cruise: volo stile Top Gun per i 100 anni dell’Aeronautica

Dan Friedkin è stato uno dei protagonisti dello show degli Horsemen Flight Team su P-51 Mustang, in occasione delle celebrazioni per centenario dell’Areonautica Militare organizzate all’aeroporto militare di Pratica di Mare. (...) La specialità è quella di sfidare la fisica, andando contro le leggi di gravità, sfruttando le caratteristiche di alcuni degli aeromobili che hanno fatto la differenza durante la Seconda Guerra Mondiale. A comporre lo schieramento di volo, oltre a Friedkin (pilota destro), sono il capo formazione Jim Beasley Jr. e Ed Shipley (pilota sinistro). (...) Il programma prevede una routine acrobatica unica in formazione a tre, eseguita con aerei d’epoca P-51 Mustang - “Hun Hunter”, “Miss Stress” e “Berlin Express” - si tratta di caccia Warbird che hanno contribuito a scrivere la storia dell’aviazione militare. L’”Hun Hunter” e il “Berlin Express” (protagonista di uno storico volo transatlantico nel 2017) inoltre sono di proprietà di Dan Friedkin. (...)

(gazzetta.it)

