Da Kluivert a Reynolds e Perez: i ritorni che valgono un tesoretto

In questa sessione Pinto dovrà gestire i giocatori di ritorno dai rispettivi prestiti. Carles Perez risulta ancora una volta tra i più difficili ad adattarsi a contesti che non gli vadano a genio. Il Celta Vigo ha scelto di non confermarlo non pagando il riscatto pattuito con la Roma di 10 milioni - i giallorossi sono disposti a scendere a 8 -. A Trigoria sono arrivate offerte anche da Maiorca, Almeria e Arabia Saudita.

Reynolds, invece, vorrebbe restare al Westerlo ma il club belga non vuole pagare il riscatto di 7 milioni. In Europa piace ad altre società, ma il difensore non vuole sentire ragioni. Per Matias Vina è in corso un dialogo con il Bournemouth, interessato a trattenerlo ma non pagando il riscatto a 15 milioni. Con il club inglese, inoltre, si tratta anche Kluivert, che piace anche al Lipsia. Per Villar si parte da 4-5 milioni, Cagliari e Genoa alla finestra.

(Il Messaggero)