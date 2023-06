Da Dybala ad Aouar e Ndicka, l'arte di scegliere gli svincolati

In una Roma che manca la Champions ormai dal 2019 giocano stelle come Dybala e Matic, arrivati la scorsa estate insieme a Wijnaldum e Belotti. Come è possibile? In questo Tiago Pinto è stato un artista, sia nel trovare giocatori con voglia di nuove sfide e il desiderio di rilanciarsi, che nel tempismo. Tutto questo per evitare aste sugli ingaggi di calciatori d'alto livello, con una nota del club che ha dimostrato come il monte stipendi della scorsa stagione sia calato drasticamente. Il futuro si sta costruendo ancora attorno a Mourinho e sempre nel segno degli svincolati, almeno per ora. La Roma ha già preso Aouar e Ndicka, poche squadre possono già vantare due acquisti al 16 giugno. E se arrivasse in prestito Scamacca, l'alba del mercato sarebbe davvero Special.

(Gasport)