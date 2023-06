Cristante rinnova fino al 2027: “La Roma è una famiglia”

Dopo Chris Smalling, ecco l’ipoteca su un’altra colonna giallorossa, in attesa di firmare presto anche un bel tris. Ieri la Roma ha infatti ufficializzato il rinnovo fino al 2027 di Bryan Cristante, rinnovo che il giocatore e il club avevano già raggiunto da tempo e che doveva essere solo reso noto. (...) Il rinnovo di Cristante era cosa fatta da tempo, dunque, con il centrocampista giallorosso che andrà a guadagnare circa 3 milioni di euro a stagione. “Bryan negli anni è stato protagonista di una crescita costante – ha detto il gm giallorosso Tiago Pinto – Ha sempre messo gli interessi della Roma davanti a tutto e per noi incarna le doti che vogliamo trasmettere ai nostri giovani, su tutte la professionalità e il coraggio”. (...) Già, tanto è vero che Cristante ogni anno all’inizio parte nelle retrovie e poi finisce sempre con l’essere il giocatore più utilizzato di tutti o giù di lì. È successo con Di Francesco, con Ranieri, con Fonseca e anche con Mourinho. Tutti e quattro gli allenatori che ha avuto a Trigoria non hanno mai rinunciato a lui, sfruttando anche la sua grande versatilità e duttilità tattica. Nella stagione appena conclusa, ad esempio, Bryan ha giocato 53 partite (di più solo Abraham con 54), ma era stato il più utilizzato di tutti nel 2018/19 (44 partite) e nel 2020/21 (48). (...) “Per me la Roma è diventata come una seconda famiglia – ha detto lui ieri – Qui sono diventato più uomo, papà e un giocatore con più esperienza. Sono contento di proseguire questo percorso. Ho sempre dato tutto per questi colori e così sarà fino al 2027″. (...)

(gasport)