Corsa agli abbonamenti: vendute 35mila tessere, già eguagliato il 2022

I tifosi della Roma hanno già sottoscritto 35mila abbonamenti per la prossima stagione e all'appello mancano ancora quelli dell'area Premium (circa 2mila). Un vero successo, considerando che lo scorso anno la campagna si è conclusa a 36mila. Curva Sud, Distinti Sud, Curva Nord e Distinti Nord sono sold out, ma con una distinzione: il lato Sud dello stadio non sarà acquistabile tramite biglietti mentre in quello Nord una quota dei posti è stata lasciata a chi vorrà comprare i tagliandi singolarmente. Questo è il primo anno in cui vengono messi in vendita i Distinti Nord lato Tribuna Tevere e l'iniziativa è stata apprezzata particolarmente.

Alcuni abbonati della Curva Sud hanno riscontrato dei problemi e il club si è subito attivato per risolvere le difficoltà.

Da quando è arrivato Mourinho i sold out consecutivi sono arrivati a 33 (34 se si considera quello in cui è stata proiettata la finale contro il Siviglia). Un vero fenomeno che va oltre i risultati. Gli americani hanno colpito nel segno e smosso le emozioni del pubblico: dallo spettacolo della Curva Sud, a 'Mai sola mai', fino ad arrivare all'inno, passando l'annuncio della formazione e lo show di Mourinho.

(Il Messaggero)