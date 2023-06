Consolazione Roma: il marchio è cresciuto di 80 milioni in due anni

Nonostante la sconfitta maturata ieri in finale di Europa League contro il Siviglia, la Roma ha ottenuto ottimi risultati dal punto di vista economico per essere arrivata fino in fondo per il secondo anno consecutivo nelle competizioni Uefa. Negli ultimi due anni, infatti, il marchio è cresciuto di 80 milioni di euro, grazie anche alle prestazioni in campo europeo, che hanno fatto benissimo al piano di crescita dei Friedkin, come rivelato dai dati di Brand Finance. In un’industria calcistica polarizzata, infatti, la permanenza prolungata sul mercato globale è un’arma in più per un club come la Roma, che non appartiene alla ristretta élite europea ma che ha notevoli potenzialità commerciali.

(gazzetta.it)

