Con N’Dicka ecco i 4 corazzieri. E la Roma alza l’asticella

Sarà una Roma di giganti, esattamente come piace a José Mourinho. (...). Con l’arrivo (quasi certo oramai) di Evian N’Dicka, infatti, la linea difensiva della Roma nella prossima stagione sarà composta quasi esclusivamente da giocatori oltre i 190 centimetri. Con il francese (alto 1.92) ci saranno infatti anche Mancini (1,90), Kumbulla (1,91) e Smalling (1,94), il cui rinnovo di contratto – fino al 30 giugno 2025 – dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. E quel quasi è legato ovviamente alla situazione di Roger Ibanez (1,86), che però dovrebbe lasciare Roma in questa estate per questioni di plusvalenze (oggi il brasiliano è a bilancio per circa 3 milioni di euro, la Roma punta a cederlo per una somma di almeno 20, considerando anche che il 10% della cessione andrà girato all’Atalanta). (...) Ma anche di Diego Llorente, che allo stato attuale tornerà al Leeds (la Roma non intende pagare i 18 milioni del diritto di riscatto), ma per il quale Tiago Pinto potrebbe chiedere o un forte sconto o il rinnovo del prestito, considerando anche che il Leeds è appena retrocesso in Championship. (...)

(gasport)